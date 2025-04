Bagno, giovani in biblioteca con ‘Be Active’

Questa mattina, a Palazzo del Capitano, di Via Fiorentina a Bagno di Romagna, verrà presentato il progetto "Be Active Giovani in Biblioteca", avviato lo scorso ottobre. Il progetto Be Active, Giovani in biblioteca nell’alta Valle del Savio, intende promuovere le Biblioteche comunali dei Comuni di Bagno di Romagna e di Sarsina, collocati lungo la valle del fiume Savio sull’Appennino tosco-romagnolo, come luoghi di aggregazione, socializzazione e protagonismo dei giovani del territorio. Il progetto si colloca in continuità con un percorso di progettazione partecipata realizzato dal Comune di Bagno di Romagna e finanziato dalla Regione Emilia Romagna denominato Biblioteca Diffusa, che ha visto il coinvolgimento, attraverso diverse iniziative, costruite anche in maniera mirata sulla base dell’età dei partecipanti. Il coinvolgimento di giovani fascia di età 14-36 anni è stato reso possibile grazie alla collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado, presenti sul territorio attraverso l’attivazione di PCTO in biblioteca. Ad essa hanno partecipato i ragazzi del Liceo "Righi" di Bagno e dell’ITI "Marconi" di Sarsina. Inoltre, è stata attivata una collaborazione con le scuole secondarie di primo grado di San Piero e Sarsina, per promuovere attività di bookclub e ludiche. Un’attenzione particolare è stata data anche all’inclusione di giovani e adulti con fragilità, aprendo la biblioteca agli ospiti del Centro sociale di San Piero con gli operatori della Coop. L’Alveare, coinvolti con letture ad alta voce, tenute dalle volontarie della Biblioteca comunale di Palazzo del Capitano a Bagno.

Gilberto Mosconi