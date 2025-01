Baldini presenta la Romagna ’americana’

Questa sera alle 21 presso la biblioteca Comunale Ceccarelli di Gatteo, primo appuntamento del 2025 con"Gatteo incontra l’autore" la rassegna dedicata alla scoperta di autori locali e dei loro libri. Baldini, presenterà il suo libro "Transatlantica (Romagna & America)". Anche la Romagna, come altre parti del mondo, ha dato un contributo a fare del Nord America quel che è, così come il Nord America ha contribuito a rendere ciò che anche i romagnoli sono oggi. Una relazione articolata, multiforme e spesso sorprendente e sconosciuta ai più. Ingresso libero, per informazioni: Biblioteca 0541 932377.