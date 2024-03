Barzasi e Vannucchi convocati a Doha

Ennesima importante soddisfazione per gli atleti del Gymnastic Romagna Team e della Renato Serra, le due formazioni cesenati di ginnastica artistica che militano nelle serie A1 maschile e femminile. Il sodalizio del presidente Corrado Maria Dones ha infatti festeggiato la convocazione di Chiara Barzasi e Niccolò Vannucchi alla quarta e ultima tappa del circuito di Coppa del Mondo, che è in programma dal 17 al 20 aprile a Doha, in Qatar. L’occasione è ghiottissima, anche perché al termine dell’ultima giornata di gara verranno annunciati i nomi dei dodici ginnasti e delle otto ginnaste che otterranno il pass valido per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi. Vannucchi si cimenterà nel corpo libero, negli anelli e nel volteggio, mentre Barzasi nel volteggio, nella trave e nel corpo libero.