Battistini: "Metteremo in sicurezza le scuole"

Eugenio Battistini, classe 1961, è il candidato sindaco della lista di Centrosinistra "Cittadini per Gambettola" abita a Gambettola, sposato dal 1987 e padre di due figli, è responsabile di Area Relazioni istituzionali di Confartigianato Federimpresa di Cesena. E’ stato capogruppo di maggioranza nel secondo mandato del sindaco Iader Garavina e vicesindaco con delega al Bilancio nella Giunta guidata da Roberto Sanulli.

Se diventa sindaco cosa farà per prima cosa?

"Valutare subito la funzionalità della macchina organizzativa comunale per capire cosa è possibile fare; mentre come opere concrete vorrei dare avvio alla sistemazione dei manti stradali che vedo bisognosi di ripristino".

E quale sarà il progetto più ambizioso che porterà avanti nei 5 anni?

"Il progetto più importante è la messa in sicurezza dei plessi scolastici in particolare quello della scuola media che mi sembra quello che ha più necessita di essere ammodernato per rispondere alle esigenze degli studenti di oggi".

E’ stato sollevato un problema di sicurezza a Gambettola.

"Sulla sicurezza non dobbiamo abbandonare la guardia. Va però detto che Gambettola non è il Far west lo dicono i dati delle Forze dell’Ordine, inoltre presto entrerà in funzione la videosorveglianza Targa System"

Che progetti ha per giovani? "Sono stato presidente del Consiglio d’Istituto e del Comitato genitori: continuerò, le tematiche dei giovani mi hanno sempre appassionato ed è uno dei temi che voglio affrontare facendo sinergia con la scuola e con le famiglie".

Vincenzo D’Altri