Bcc Romagnolo, la spunta Rimini

Sabato 26 ottobre è iniziato il campionato anche per la Serie D femminile del Volley Club Cesena. La sua squadra targata Bcc Romagnolo e allenata da coach Fabio Forte, ha esordito a Rimini, giocando una grande battaglia terminata a favore delle avversarie in un tie break al cardiopalma 3-2 (19-25, 25-9, 25-15, 19-25, 15-13). Nella sfida, combattuta fino all’ultimo pallone, le due formazioni hanno dato vita a un match equilibrato, dove determinazione e strategia non sono mai mancate. Nel decisivo quinto set in particolare la Bcc Romagnolo è partita forte, portandosi avanti 1-4, ma le riminesi sono riuscite a colmare il divario, arrivando all’8-7 al cambio campo. La sfida è proseguita punto a punto fino al 15-13 finale per Rimini, in un set che avrebbe visto entrambe le squadre meritare la vittoria.

La gara ha lasciato segnali positivi per le cesenati, il cui gioco è progressivamente cresciuto di qualità nel corso del match. Questa volta non è bastato, ma il campionato è appena iniziato. Intanto sabato scorso è scesa in campo anche la serie D maschile Bcc che ha ospitato tra le mura amiche del Comandini, Savena Pallavolo Bologna. I ragazzi di coach Rizzo sono riusciti a portare a casa i primi tre punti casalinghi della stagione, giocando una buona pallavolo e dimostrandosi in crescita rispetto alle partite precedenti. È finita 3-1 (25-13, 17-25, 25-20, 25-21). I conti si sono dunque chiusi al quarto set, quando i padroni di casa hanno fatto la voce a muro, continuando ad attaccare bene e ricevendo ancora meglio. Con uno sprint finale che ha visto come protagonisti i centrali bianconeri, la Bcc Romagnolo ha dunque strappato il 25-21 valso la prima vittoria piena della stagione. Il prossimo appuntamento della squadra allenata dai coach Giovanni Rizzo e Maurizio Graziani è per venerdì 1 novembre, alle 21, sul campo della Beach&Park San Marin.