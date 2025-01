Bcc Romagnolo, si riparte con due sconfitte

Inizio del 2025 amaro per le formazioni pallavolistiche di serie D femminile e maschile targate Bcc Romagnolo. Le due compagini cesenati sono infatti state sconfitte nei rispettivi impegni, come d’altra parte è accaduto anche alle prime squadre di B1 e B.

Partendo dalla squadra femminile, la Bcc Romagnolo si è arresa 3-1 (23-25, 25-14, 25-20, 25-16) sul campo di Faenza al termine di un match combattuto. Le cesenati, prive di Monica Oke e Amelia Pasini, impegnate nella trasferta della prima squadra, hanno messo in campo carattere e grinta, riuscendo a conquistare il primo set 23-25.

Nei parziali successivi, però, l’esperienza delle avversarie ha fatto la differenza. Le ragazze di coach Forte hanno in ogni caso dimostrato di avere il potenziale per competere anche contro squadre di alta classifica.

Un aspetto positivo del match è stato il coinvolgimento di tutte le atlete a referto, segnale di un percorso di crescita che prosegue per l’intero gruppo. In evidenza le due bande Casalini e Bizzocchi. Archiviata questa sconfitta, la Bcc Romagnolo si mantiene al quarto posto in classifica con 18 punti e si prepara a tornare in palestra per il match casalingo di venerdì 17 gennaio contro Cattolica, attualmente al sesto posto, a -3 punti dalle cesenati.

Impegno probante anche per la compagine maschile, caduta in casa 1-3 (25-23, 21-25, 19-25, 19-25) contro la capolista Modena Est. Fin dal primo set la partita è stata combattuta e giocata punto a punto, con scambi lunghi e intensi. Cesena ha messo in difficoltà gli avversari in più occasioni, costringendoli a rincorrere e conquistando il primo set, poi essere raggiunta e superata.

I bianconeri rimangono fermi a quota 13 punti all’undicesimo posto in classifica e ora sono al lavoro in palestra per preparare lo scontro diretto di venerdì sera in trasferta contro San Giorgio di Piano.