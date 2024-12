Bcc Romagnolo, vittoria a Bellaria

Nel campionato di volley femminile di serie D la squadra cesenate firmata Bcc Romagnolo ha agguantato una vittoria preziosissima, la seconda consecutiva, conquistata in trasferta a Bellaria Igea Marina dopo una maratona pallavolistica durata più di tre ore: contro la terza forza del girone, le ragazze di coach Forte l’hanno infatti spuntata vincendo 2-3 (16-25, 17-25, 25-18, 32-30, 14-16). Questo successo non solo muove la classifica, regalando il quarto posto a quota 12 punti, ma soprattutto restituisce fiducia nelle qualità del gruppo. La partita è stata un susseguirsi di emozioni: un avvio col piede sull’acceleratore ha permesso alle cesenati di aggiudicarsi i primi due set, prima però di essere raggiunte dalle padrone di casa che le hanno costrette al tiebreak , giocato punto a punto e vinto14-16.

Un episodio curioso ha spezzato la tensione durante il quarto set, interrotto per circa 40 minuti a causa di un problema tecnico al referto elettronico. Le squadre hanno saputo alleggerire l’attesa con una sfida a ‘bagherone’, dimostrando fair play e sportività anche nei momenti di pausa. Il prossimo appuntamento è per sabato 14 dicembre a San Giovanni in Marignano in casa della diretta inseguitrice Unica Volley.

Restando in serie D, in ambito maschile è invece arrivata un’amara battuta d’arresto per la squadra del Bcc Romagnolo, caduta in casa al tiebreak contro i ferraresi di Portomaggiore (25-21, 25-23, 16-25, 20-25, 10-15). Anche in questo caso i cesenati erano andati avanti 2-0, per poi essere raggiunti dagli avversari che però in questo caso hanno saputo sfruttare al meglio l’inerzia a loro favore andando a vincere anche il quinto e decisivo parziale. La Bcc Romagnolo si è dunque aggiudicata un punto, comunque meritatamente guadagnato contro una delle squadre più forti del girone: con questo risultato è salita a quota 12 in classifica piazzandosi in nona posizione a -1 dalla sesta e a +6 dalla terzultima Soliera, avversaria del match di sabato prossimo 14 dicembre, in programma elle 17.30 alla palestra Comandini.