Befana del Velocifero alla Casa dei Nonni

Anche quest’anno, seguendo una tradizione che si ripete da tempo, il 6 gennaio in occasione della festa della Befana il gruppo riminese de "Il Velocifero" capitanato dal presidente Francesco Palli e dal vicepresidente il Sammaurese Antonio Mengozzi in collaborazione con l’Automotoclub Storico Italiano porta la Befana ad associazioni del nostro territorio. Quest’anno la struttura alla quale i soci del Velocifero di Rimini consegneranno la Befana è la Csa dei Nonni di San Mauro Pascoli in Via A. Manzoni 19.