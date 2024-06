Bellocchio e la vita di Pascoli. Storia di una sceneggiatura ritrovata

Tre autori, un poeta e una sceneggiatura rimasta incompiuta che ne porta il nome, inedita e dimenticata. "Una dolorosa immobilità". La vita di Giovanni Pascoli in una sceneggiatura interrotta, è il nuovo volume della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, che sarà presentato in anteprima nazionale da Marco Bellocchio a Casa Pascoli a San Mauro Pascoli, venerdì 28 giugno alle 21. "Sono alla mia prima conferenza – ha detto il neosindaco Moris Guidi – e mi fa un immenso piacere che questa si svolga su Giovanni Pascoli e poi sul ritorno a San Mauro Pascoli di Bellocchio, uno dei più grandi e amati registi italiani. Gli sforzi fatti in questi ultimi anni hanno portato alla valorizzazione della poesia di Zvanì e dei luoghi pascoliani". Negli Archivi della Fondazione, nel Fondo Vincenzo Consolo, si trovano 129 fogli dattiloscritti risalenti ai primissimi anni ’80 che racchiudono una sceneggiatura firmata da Vincenzo Consolo, Marco Bellocchio e Vincenzo Cerami. Ha aggiunto il direttore generale Paolo Verri: "Il testo è incompiuto, dimenticato, finora inedito e racconta la vita di Giovanni Pascoli. Nato per diventare un film Rai sulla vita del poeta, con la regia dello stesso Bellocchio, il progetto fu abbandonato e la sceneggiatura realizzata solo nella prima parte". Bellocchio sarà a Casa Pascoli venerdì prossimo, 24 anni dopo, per la presentazione in anteprima del libro. Oltre a Marco Bellocchio, ci saranno le curatrici Gianfranca Lavezzi e Federica Massia e Paolo Verri, direttore Generale di Fondazione Mondadori. Introduce e coordina Gianfranco Miro Gori, direttore di Sammauroindustria, mentre la serata sarà aperta dal saluto del sindaco Moris Guidi e Daniele Gasperini, Presidente di Sammauroindustria. Nel corso dell’evento saranno proiettati il cortometraggio ‘Un filo di passione’ (1999) e brani inediti da ‘La cavallina storna’ (2005) di Marco Bellocchio. "Ho conosciuto di persona Marco Bellocchio nel 1999 – ha detto Gori – quando realizzò, nella Cineteca di Rimini che allora dirigevo, ‘Un filo di passione’ che parlava di Giovanni Pascoli e alludeva al rapporto con la sorella Maria. Allora decisi di invitare Bellocchio a San Mauro nella Torre per presentare Un filo di passione e parlare del suo interesse per Pascoli. Fu in quell’occasione che Bellocchio raccontò di un sopralluogo fatto con Vincenzo Consolo nei luoghi pascoliani di San Mauro".