Benemerenze ai donatori Avis

Alla conviviale dei soci Avis di Alfero di Verghereto, sono state consegnate le benemerenze ai donatori. Si è cominciato col riconoscimento del diploma di benemerenza in rame per il raggiungimento di otto donazioni a Daniele Bocchini, Alessio Cavalieri, Paolo Maselli, Aron Sampaoli, Schiopu Oleg, Marco Sensi. Poi diploma di benemerenza in argento per 16 donazioni: Nicola De Luca, Daniele Maiocco. In argento dorato per 24 donazioni: Olimpia Bernabini, Sofia Malpezzi. In oro per 50 donazioni: Sabina Barchi, Luigi Fausto Fabrizi, Andrea Moretti. In oro con rubino per 75 donazioni: Alfredo Fraternali.

Diploma di benemerenza in oro con smeraldo per 100 donazioni: Emanuele Bernabini. Lariconfermata presidente Avis Alfero, Michela Mosconi ha ringraziato tutti i donatori e collaboratori per il loro contributo, impegno e dedizione.