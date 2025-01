Benvenuto 2025 Si riparte da un anno al top

Un anno di traguardi. Lo sport è stato uno dei grandi protagonisti del 2024 appena andato in archivio e non soltanto grazie alla storica promozione del Cesena Calcio.

Rugby. Dal Cavalluccio ai Galletti il passo è breve: il Romagna Rfc ha disputato un’annata da urlo, prima in serie B, torneo che ha dominato in lungo e in largo, dando fin da subito l’idea di essere soltanto di passaggio. In effetti la squadra dopo appena un campionato di attesa, è tornata in quella serie A nella quale si era ormai abituata a soggiornare. E dove pure adesso si è ambientata decisamente in fretta. Smaltito il normale rodaggio, il gruppo è salito di colpi. Promozione con lode: il 2025 si apre coi migliori auspici.

Volley. L’Elettromeccanica Angelini lo scorso maggio ha stupito che guardava da fuori, ma non chi seguiva dall’interno: la giovanissima squadra di coach Cristiano Lucchi è riuscita a conquistare i playoff che mettevano in palio la A2, giocandoseli ad armi pari fino alla fine. Applausi meritatissimi. Come quelli arrivati all’inizio della nuova stagione quando il gruppo era partito col turbo, prima di inceppare il motore. Nelle ultime settimane il ritmo giusto pare però tornato. I playoff sono a un passo e l’appetito vien mangiando. Lo stesso che nutre a pieno titolo la squadra maschile, in vetta al torneo di B in coabitazione con altre due squadre e fin qui capace di portare in campo una pallavolo sempre migliore.

Ginnastica artistica. Il Gymnastic Romagna Team ha sfiorato lo scudetto classificandosi al secondo posto nel campionato di A1, categoria nella quale è stata protagonista anche la formazione femminile della Renato Serra. Ma non basta, perché a livello individuale, i talenti della squadra stanno crescendo, un evento internazionale dopo l’altro. La ciliegia sulla torta è stata la partecipazione di Lorenzo Minh Casali alle olimpiadi. Un punto di partenza, non di arrivo.

Calcio a 5. La Futsal se la gioca coi grandi e, pure in un torneo difficile come quello della A2 Elite, ha prima conquistato una meritata salvezza, per poi rilanciare l’obiettivo per la stagione in corso. Non sarà facile, ma i mezzi e le capacità ci sono tutti.

Basket. Parlare di pallacanestro femminile a Cesena evoca ricordi inarrivabili per qualunque altra disciplina, perché soltanto buttando la palla dentro un cesto che in città sono arrivati uno scudetto e una Coppa Campioni. Eravamo negli anni Novanta, ora è un altro mondo, nel quale la Nuova Virtus sta lavorando bene dalla serie B. Meglio in questa stagione rispetto a quella scorsa, quando era comunque arrivata una meritatissima salvezza. La squadra di coach Chiadini non nasconde di guardare in alto. Molto in alto. Si sta conquistando il diritto di farlo.