Bertotti e l’amore ai tempi del colera

Una rilettura per immagini del romanzo ‘L’amore ai tempi del colera’. Il tratto è quello inconfondibile dell’illustratore e fumettista Ugo Bertotti, autore della graphic novel sul capolavoro di Gabriel Garcia Marquez, pubblicata nel 2022 per Mondadori e quest’anno da Thinkingdom in Cina. Ora gli acquerelli e i disegni verranno esposti alla Galleria del Ridotto a Cesena dal 4 maggio (con inaugurazione alle 17.30) fino al 24 giugno. Per cinquantatré anni, sette mesi e undici giorni, Florentino Ariza ha perseverato nel suo amore per Fermina Daza, la più bella ragazza del Caribe. Un eterno, incrollabile sentimento che il protagonista continua a nutrire contro ogni possibilità fino all’inattesa, quasi incredibile, felice conclusione. Un’epopea romantica in cui il premio Nobel per la letteratura, morto nel 2014, dà parola all’amore attraverso la bocca di Florentino: "Il cuore ha più stanze di un albergo". Nella sua trasposizione, Bertotti ha cercato di riproporre il clima romantico ed equatoriale della narrazione, come gli indimenticabili viaggi in battello, puntando su disegni dalla tonalità calda. "La coloratissima scrittura di Marquez mi ha stimolato a cercare nuovi segni e nuove atmosfere, non necessariamente legati al canone fumettistico — spiega Ugo Bertotti, trentino di origine e residente a Forlimpopoli—. Ho dunque rivisitato personaggi che fanno parte della storia del romanzo, o che ho immaginato abitare quel mondo. Ho attinto al pure piacere di disegnare e colorare, in omaggio ad un grande maestro che attingeva al puro piacere di scrivere". La graphic novel ha ricevuto il plauso degli eredi di Marquez che visionando il lavoro conclusivo si sono definiti "entusiasti". Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), Bertotti ha realizzato, tra gli altri, fumetti d’autore per le riviste di settore, fra cui Linus, Alter, Totem, Corriere dei Piccoli.

Francesca Siroli