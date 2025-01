Bilancio (flop) del BusSì. Il biglietto ’costa’ 62 euro

Dopo due anni di servizio di BusSì, Franco Pedrelli (esperto nominato in commissione consiliare da Cesena Siamo Noi) ha fatto un attento bilancio di questo innovativo servizio di trasporto a chiamata analizzando gli scarni dati forniti un anno fa dall’allora assessore (oggi consigliere regionale) Francesca Lucchi e a quelli più precisi forniti recentemente dal vicesindaco Christian Castorri in risposta a un’interpellanza consiliare. In due anni (da novembre 2022 allo stesso mese del 2024) i passeggeri trasportati dai piccoli bus gestiti da Start Romagna sono stati oltre 11.000, che corrispondono a 465 passeggeri al mese nei 23 mesi presi in considerazione. Considerando solo il 2024, secondo anno del servizio, i passeggeri per ogni giorno di servizio sono 18, quindi per ognuna delle sette ore di servizio standard (che in estate diventano nove) i passeggeri sono 2,5. Siccome i bus in servizio sono due, ognuno trasporta in media 1,25 passeggeri ogni ora. I luoghi dai quali provengono la maggior parte delle richieste sono la stazione degli autobus (piazzale Karl Marx) e il parcheggio scambiatore dell’ippodromo. Le zone più servite sono a Nord-Ovest: Santa Maria Nuova, Sant’Andrea in Bagnolo, Pievesestina e il complesso dell’Ex Arrigoni; a Nord-Est Gattolino, Capannaguzzo, Macerone e Ponte Pietra. Il costo quotidiano addebitato da Start Romagna per ogni navetta è di 650 euro, quindi 1.300 euro al giorno. Una semplice moltiplicazione per il periodo di maggiore utilizzo considerato (1 gennaio - 29 novembre 2024) nelle quali il BusSì Cesena Est ha operato per 268 giorni e Cesena Ovest 285 giorni, porta al costo totale di 359.450 euro. La Regione, che spinge fortemente per l’affermazione di questo servizio, ha girato al Comune un contributo di 140.000 euro, quindi restano a carico delle casse comunali 219.450 euro.

Nei due anni di servizio del BusSì finora effettuati il costo totale è stato di 694.200 euro e il numero dei passeggeri trasportati 11.174, per cui il costo è stato di 62 euro per ogni corsa, dai quali bisogna detrarre i 50 centesimi della tariffa a carico dell’utente. Si tratta di un costo molto elevato, di gran lunga superiore a quello che costerebbe una tratta analoga effettuata con un’auto privata, ma anche con un taxi o un servizio Ncc, servizi presenti a Cesena. Nessuno ha pensato di interpellarli?