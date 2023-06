"Bonaccini inadatto, è legato al dissesto"

I consiglieri comunali della Lega criticano le dichiarazioni del sindaco di Cesena al termine dell’incontro a Palazzo Chigi a Roma. "Enzo Lattuca, come Alice nel paese delle meraviglie – affermano Antonella Celletti, Enrico Sirotti Gaudenzi, Beatrice Baratelli e· Fabio Biguzzi – dichiara di non comprendere le esitazioni del Governo sulla nomina del commissario straordinario alla ricostruzione. Sappiamo benissimo che non è così. Lattuca conosce perfettamente le legittime perplessità sulla candidatura di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che in quanto tale è parte in causa rispetto alla situazione precaria del sistema idrico e del dissesto nel territorio romagnolo".

Sull’incontro tra amministratori e governo, il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) ha dichiarato invece: "Il Governo sta dimostrando concretezza e sotegno concreto ai territori colpiti dall’alluvione, prova ne è la presenza al tavolo del presidente Meloni in persona che ha ben chiari quali siano i problemi dell’area. Stiamo lavorando per la soluzione dei problemi, attendiamo pertanto dai territori stime precise dei danni e delle opere necessarie così da individuare anche nuove risorse" .