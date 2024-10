Bonci, riparte ‘Teatro in classe’ per gli studenti

Se il progetto Teatro in Classe giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione, apprezzato da studenti, studentesse e insegnanti, è perché, in un’epoca in cui le interazioni virtuali spesso prevalgono su quelle faccia a faccia, il teatro offre un’occasione imperdibile per stimolare la riflessione su temi profondi e rilevanti, confrontarsi con emozioni ed esperienze vissute dai personaggi, ampliando così empatia, capacità di comprensione e di analisi critica, apprendimento attivo.

In più ai ragazzi e alle ragazze degli istituti superiori che partecipano al progetto, si richiede reattività ed efficacia comunicativa, perché il giorno successivo alla visione dello spettacolo saranno impegnati nella scrittura della recensione che puntualmente dovranno consegnare alla redazione de Il Resto del Carlino, affinché venga pubblicata mentre lo spettacolo è ancora in scena al Teatro Bonci.

Teatro in classe, infatti, grazie alla preziosa e consolidata collaborazione tra ERT / Teatro Nazionale, la redazione cesenate del quotidiano Il Resto del Carlino e al sostegno di Conad, offre ai giovani recensori anche quest’anno l’opportunità di cimentarsi con la forma giornalistica della critica teatrale.

La visione di ciascun spettacolo sarà preceduta da un incontro curato dal collettivo bolognese di giovani critici Altre Velocità, per equipaggiare la classe con alcuni strumenti di analisi dell’oggetto teatrale, ma la lettura critica sarà tutta responsabilità dei ragazzi e delle ragazze che, come sempre, negli spettacoli riconoscono e riverberano i loro punti di vista, le loro impressioni, le loro tematiche più urgenti, i loro interrogativi radicali. Il progetto prende avvio il 24 ottobre con il Liceo Augusto Righi che affronterà il primo degli otto titoli della Stagione del Teatro Bonci proposti ai recensori in erba: si tratta di Re Chicchinella, libero adattamento di un racconto da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile firmato da Emma Dante, regista di fama internazionale già nota al pubblico cesenate.

Alla fine della stagione teatrale una giuria di esperti di teatro e di giornalismo valuterà le recensioni e premierà le migliori, prendendo in esame tutti gli aspetti sia tecnici che contenutistici, senza escludere l’originalità e la profondità dell’interpretazione.

*Coordinatrice del Teatro Bonci per Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale