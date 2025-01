Bonfanti va a rinforzare le fila dei galletti

Continua la preparazione dei bianconeri alla sfida di sabato pomeriggio contro il Bari. Ieri doppia seduta, con lavoro atletico a gruppi in mattinata, esercitazioni tattiche invece nel pomeriggio. Oggi allenamento pomeridiano a Villa Silvia, poi il programma continua con la seduta di domani mattina quindi la rifinitura all’Orogel Stadium venerdì, sempre la mattina.

Sul fronte mercato continua il braccio di ferro con il Palermo per assicurarsi il prestito del centrocampista Dario Saric. La società rosanero tiene duro sulla richiesta di 300mila euro per il prestito oneroso fino a giugno, il Cavalluccio attende che le pretese si abbassino contando anche sul fatto che tutte le altre pretendenti si sono apparentemente ritirate e che il giocatore ha già espresso la volontà di salire in Romagna.

La Triestina intanto ha riallacciato i rapporti per arrivare al prestito di Matteo Piacentini, solo un timido approccio per il momento che potrebbe avere sviluppi ma non nel breve. Dalla Sicilia, sponda Catania, questa volta, continuano ad arrivare richieste per ottenere il prestito dei giovani Pieraccini e Francesconi, ma il Cesena ha già risposto che i due prodotti del vivaio non si muoveranno in questa sessione di mercato.

Infine, il Bari si presenterà a Cesena con il nuovo arrivato, l’attaccante classe 2002 Nicholas Bonfanti in prestito dal Pisa che fu autore della doppietta che permise al Modena di superare il Cavalluccio a Manuzzi nella sfida del 28 settembre 2021 in C.

