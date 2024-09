Borse di studio per iscritti agli Its

Si apre lunedì 2 settembre la nuova edizione del bando della Camera di commercio della Romagna per l’assegnazione di borse di studio a studentiз iscrittiз al primo anno dei corsi di istruzione tecnologica superiore (Its) attivati nelle province di Forlì-Cesena e Rimini per l’anno formativo 2024/2025. Le borse di studio ammontano in totale a 70mila euro. L’importo della borsa di studio è variabile in base alla distanza dalla sede del corso, con l’erogazione di 700 euro agli iscritti residenti nel medesimo comune o in uno diverso ma entro i 50 km e di 1.000 euro per gli studenti residenti in comuni distanti dalla sede almeno 50 km.

"Il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui fanno parte gli ITS – sottolinea Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna – risponde al crescente bisogno del nostro sistema imprenditoriale di elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, andando a formare nuove figure di diplomati tecnici superiori altamente specializzati in aree tecnologiche strategiche. La proposta formativa dei corsi Its del nostro territorio nasce da un percorso condiviso fra scuole, università, enti di formazione e imprese finalizzato a creare un’offerta di lavoro realmente rispondente ai fabbisogni professionali e alle nuove sfide tecnologiche che le imprese sono chiamate ad affrontare in uno scenario complesso e in rapida trasformazione come quello attuale".