Bramito, troppe domande slitta la data per iscriversi

La bramosìa per partecipare al censimento del cervo ’al bramito’ fa slittare il termine delle iscrizioni dal 6 al 10 settembre, al fine di permettere la gestione delle moltissime domande di partecipazione in arrivo al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche Bagno di Romagna.

Le iscrizioni per il censimento 2023, vale a dire la stima numerica del cervo nobile, aperte anche a semplici appassionati della natura, si chiuderanno pertanto domenica prossima. Moltissime sono le domande ed è pertanto necessario un supplemento di tempo per gestirle in modo appropriato e permettere così la perfetta organizzazione del poderoso evento di gestione faunistica partecipata, in calendario dal 21 al 23 settembre.

Per un cenno sulla conta col metodo ’al bramito’ (è questo il potente verso emesso dal cervo maschio durante la stagione degli amori, che madre natura ha messo in calendario da circa metà settembre a circa metà ottobre), esso è applicato in ambienti ad alta densità di vegetazione (il nostro parco è coperto dal 90% di foreste). E’ stato ideato in Norvegia (Rolf Langvatn) nel 1977 e applicato nel nostro Parco dal 2007. Quest’anno, circa 700 persone, divise in postazioni di due operatori, prenderanno posto in ogni angolo delle foreste casentinesi. Ne annoteranno il numero, la distanza e la direzione, per determinare, attraverso un algoritmo, il numero totale di cervi e la loro distribuzione. Sarà realizzato anche il monitoraggio del lupo appenninico, con la tecnica del ’wolf-howling’, col coordinamento del Reparto Carabinieri Parco.

Gilberto Mosconi