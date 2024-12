Brindisi di Natale con tante iniziative per grandi e piccini

Oggi, per il primo anno, col sostegno dell’amministrazione comunale di Roncofreddo, Pro Loco ed esercenti hanno organizzato una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie per un brindisi augurale per le feste natalizie. Al mattino il tradizionale mercato settimanale e al pomeriggio dalle 14 alle 18 la festa ’Aspettando il Natale’ con piccolo mercatino dei produttori e creativi, il concerto della giovane Aurora Tomassini che canterà le più belle e classiche canzoni italiane ma anche canzoni natalizie per rendere ancora più magica l’atmosfera, la visita al suggestivo presepe allestito nelle antiche mura malatestiane con statue a grandezza naturale.

La Pro Loco allestirà la casina dove i bambini potranno spedire le letterine a Babbo Natale, che sarà presente in piazza con i regalini per i bimbi e per le fotografie di rito che piacciano a tutti. Bar ed esercenti sono protagonisti della giornata e rimarranno aperti anche nel pomeriggio, e offriranno vin brulè, cioccolata calda e dolcetti natalizi. Dice la sindaca Sara Bartolini: "Con le colorate luminarie, l’albero di Natale e il presepe, allestimenti per i quali rinnoviamo il ringraziamento alla famiglia Guidi, il nostro centro storico offre un’atmosfera calda e accogliente".