"Bufalini Due, aspettiamo i fondi Inail"

"Noi siamo pronti. Appena arriverà il timbro del ministero sui fondi Inail che abbiano richiesto (132,3 milioni di euro. Ndr) si potrà procedere a mettere in gara il progetto esecutivo". Parole dell’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini sul Bufalini due in occasione della presentazione alla città del robot chirurgico Da Vinci Xi. Un appunto atteso, anche se, semplicemente, rafforza ciò che già si sa sulla complicata gestione del nuovo ospedale che sorgerà sui 17 ettari di Villachiaviche in prossimità del casello autostradale. Tempi dilatati e costi ingrossati, tanto che ora si parla di 300 milioni di euro. "A causa - evidenzia ancora una volta l’assessore - della pandemia e dell’aumento delle materie prime che hanno quasi raddoppiato la stima di investimento e ci hanno fatto perdere due anni. Ma ce la faremo, così come sarà anche per gli ospedali di Carpi e Piacenza".