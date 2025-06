Interruzione del servizio idrico

In vista della demolizione e ricostruzione del Ponte del Gatto, prevista a partire dall’autunno, sono necessari alcuni lavori di sezionamento delle reti idriche presenti nel ponte e la predisposizione di by-pass per garantire la continuità dei servizi di acquedotto e fognatura. Per la realizzazione dei necessari lavori di collegamento tra le reti esistenti e provvisorie, verrà interrotta temporaneamente la distribuzione dell’acqua. Gli interventi verranno eseguiti in orario notturno per limitare i disagi e sono previsti dalle 22 di martedì 10 giugno alle 6 di mercoledì 11 giugno, nella zona del centro e Ponente.