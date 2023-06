Bus 94, quattro corse notturne in più dirette verso Cesena

Cesenatico e Cesena questa estate saranno sempre collegate dal servizio di trasporto pubblico. L’inizio della bella stagione e con essa il periodo clou del turismo, segna un potenziamento delle corse come non si era mai visto in precedenza. I due Comuni, in accordo con Start Romagna, hanno deciso di implementare le corse serali e notturne, finora quasi inesistenti. Il progetto di collaborazione consentirà al bus 94 di effettuare quattro corse speciali tra Cesena e Cesenatico, dalle 20.30 alle 2.30, con una frequenza di 90’, andata e ritorno. È un raddoppio sostanziale delle corse che permetterà a cittadini ed ai turisti di muoversi tra le due città dando anche occasione all’utenza più giovane di spostarsi in maniera autonoma, sicura e sostenibile.

Il potenziamento comincerà venerdì 30 giugno ed il servizio serale e notturno sarà garantito fino a domenica 27 agosto. Oltre ai giovani che frequentano i locali della riviera, residenti a Cesena e nelle frazioni affacciate sulla via Cesenatico, questo servizio è utile anche agli adulti che desiderano trascorrere la serata in un ristorante o in un locale, ma non vogliono prendere l’auto e rischiare di avere la patente ritirata per aver bevuto un bicchiere in più. C’è anche la potenzialità per i turisti di visitare il centro storico di Cesena.

L’assessore Mauro Gasperini (foto) del Comune di Cesenatico spiega: "L’autobus 94 rappresenta il collegamento più consolidato tra Cesenatico e Cesena; questo potenziamento è perfetto per l’estate e crediamo agevolerà cittadini e turisti negli spostamenti tra le due città. Il servizio toglierà auto dalle strade e questo in una visione di sicurezza e di ecologia".

