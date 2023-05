Camera di Commercio Romagna: "Aiuti straordinari alle imprese"

Sos al Governo dei presidenti delle Camere di Commercio della Romagna, Carlo Battistini, e di Ferrara e Ravenna, Giorgio Guberti, che hanno inviato una lettera alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e a tutti i ministri, in vista del Consiglio dei ministri convocato con urgenza per martedì e dedicato all’emergenza in Emilia-Romagna.

I presidenti camerali informano che altre azioni, riferite in particolare al comparto turistico, sono allo studio, in stretto contatto con il Governo, la Regione e Unioncamere italiana per poter intervenire in sinergia con le altre istituzioni del territorio non appena l’emergenza sarà passata.

Il presidente Battistini, unitamente al collega, esprime lapreoccupazione per la grave situazione delle imprese delle nostre province, particolarmente colpite dalle alluvioni che hanno devastato gran parte della regione Emilia-Romagna.

"Queste imprese – affermano – sono il motore dell’economia locale e hanno saputo dimostrare, anche nella recenti difficoltà causate dalla pandemia e dagli effetti del conflitto Russia-Ucrania, capacità di resilienza e reazione, ma oggi hanno bisogno di sostegno per ripartire e superare questa grave crisi. Si chiede, quindi, di prevedere nei provvedimenti urgenti che il Governo sta predisponendo per fronteggiare i danni dell’emergenza meteo, norme che consentano alle banche una moratoria sui prestiti alle imprese alluvionate, coinvolgendo gli organi di vigilanza; prevedano l’immediata eliminazione di tutte le scadenze di ordine tributario per il 2023 e anche la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d’imposta; per il settore agricolo l’eliminazione per il 2023 delle imposte sui redditi catastali e dominicali e inoltre ammortizzatori sociali, ad esempio, per gli operai a tempo determinato, nonché la possibilità di incrementare le percentuali di indennizzo per le colture colpite dall’alluvione".

a.a.