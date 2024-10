’Camminata del cuore’ per i malati oncologici

Lungo le strade e la spiaggia di Villamarina di Cesenatico torna la ’Camminata del cuore’, l’iniziativa organizzata dalla maestra Cinzia Giorgetti della scuola elementare di Villamarina, per dare fiducia e conforto ai malati oncologici. Cinzia da cinque anni si impegna in questa iniziativa, perché lei stessa è tra le persone che purtroppo hanno dovuto affrontare un tumore, ma ce l’ha fatta e da quel giorno desidera trasmettere una parola di speranza. L’appuntamento è domenica 13 ottobre, con ritrovo dalle 9 alle 9.30 nel cortile interno del Polo scolastico di Villamarina al civico 170 di viale Litorale Marina. Qui la partenza è prevista alle 10. La maestra Giorgetti crede molto in questa iniziativa: "Invito tutti a portare un cuore, che sia un disegno, una maglietta, un palloncino o uno striscione, l’importante è che sia portato. Ho dovuto affrontare il cancro e nel 2019 decisi di organizzare la Camminata del cuore, che per me significa una autentica rinascita. Personalmente mi ha dato tanta forza ritrovare tutti insieme tanti amici e tanti bambini che hanno camminato con me per la vita e verso la vita, e questo è ciò che desidero continuare a fare". L’iniziativa, oltre al significato di forza morale di un messaggio che dà un valore enorme alla vita, ha anche un importante scopo benefico: "Le donazioni spontanee di chi desidera sostenere la camminata, saranno devolute allo Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo, ed in particolare al progetto Pet Therapy del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Rimini. Per me questo progetto significa tanto e voglio aiutare chi lavora in questo ambito, perchè sono persone eccezionali, le quali, mettendoci il cuore, si prendono cura di tanti piccoli pazienti la cui vita è una continua salita". La Camminata del cuore partirà dalla scuola di Villamarina, dove un serpentone formato da bambini, genitori, insegnanti e amministratori, percorrerà via Litorale Marina e viale delle Nazioni, sino a raggiungere la villa della famiglia Casadei, dove Cinzia, che è stata amica di Raoul Casadei, saluterà i parenti del re del liscio. La camminata poi proseguirà lungo viale Delle Nazioni, la strada al confine tra Villamarina e Gatteo a Mare, sino a raggiungere il lungomare ed il Bagno Milano 46 di Villamarina, dove i partecipanti saranno accolti da un mare di palloncini colorati, per un momento di grande condivisione e un abbraccio speciale dedicato alla maestra Cinzia. Tutti possono contribuire alla Camminata del Cuore. È possibile telefonare al 349 6532082 e contattare Cinzia Giorgetti. E’ possibile effettuare l’iscrizione facendo una donazione sulla pagina del profilo social di Cinzia, oppure direttamente la mattina della camminata.

Giacomo Mascellani