Campionati italiani di bridge, Giancarlo Barocci è medaglia d’argento

Giancarlo Barocci ha conquistato un’importante medaglia d’argento ai Campionati italiani di bridge. L’ex presidente dell’Associazione degli albergatori di Cesenatico, dopo aver partecipato a vari tornei durante lo scorso anno ed aver conquistato il titolo di Campione regionale dell’Emilia-Romagna nella categoria ’Allievi primo anno’ assieme a Giovanni Angelini di Rimini portando a casa una preziosa e meritata medaglia d’oro, ha iniziato questo 2023 col vento in poppa. Ai Campionati italiani misti in coppia con la 23enne Cecilia Petruzzelli di Bologna ha raggiunto un onorevole settimo posto nella categoria mista, mentre nella sfida per il tricolore a squadre con Paola Torre di Padova, Giancarlo Chiaruzzi di San Marino e la stessa Cecilia Petruzzelli, si è classificato addirittura secondo, vincendo la medaglia d’argento che vale il titolo di vicecampione italiano a squadre misto nella categoria ’Allievi secondo anno’.

Barocci all’età di 71 anni sta vivendo una seconda giovinezza e non si pone limiti: "In coppia potevamo andare meglio, perchè a poche mani dalla fine eravamo terzi, mentre come squadra abbiamo ottenuto veramente un ottimo risultato. Come impegni futuri, nella settimana che precede la Pasqua gareggerò nei tornei a Cesena, Rimini, Forlì e Ravenna, dove ci confronteremo con i più forti giocatori romagnoli ed io giocherò in coppia con altri giocatori e giocatrici di pari categoria. Dal 23 al 25 aprile, invece, tornerò a Salsomaggiore dove si disputeranno i Campionati italiani a coppie che non dovranno essere obbligatoriamente misti e gareggerò in coppia con Gianluca Di Mattia di Rimini".

Giacomo Mascellani