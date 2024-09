Cane bloccato nel fango. Lo salva un agricoltore

Abbaiava ininterrottamente da un paio di giorni dal fondo del Rio Valle (dove scorre un corso d’acqua che nel 2023 esondò creando danni) un calanco fra Tombette e Nuvoleto, zone della frazione di Linaro di Mercato Saraceno. La gente del luogo, che in lontananza udiva i latrati del cane, grazie al tam-tam con WhatsApp è riuscita a trarre in salvo l’animale. E’ stato un agricoltore delle "Tombette di sotto" che con il suo trattore a cingoli si è inoltrato in mezzo ad acqua e fango e, giunto sul posto – una zona dove pare vi siano sabbie mobili – ha visto che il cane infossato in una pozza d’acqua da dove non aveva la possibilità di uscire. Tratto in salvo, l’agricoltore l’ha poi trasportato a casa, l’ha rifocillato e messo al caldo ed ora si è in attesa che il proprietario si faccia vivo. Di stazza media, colore nero, ha un collare di cuoio lacero e senza alcuna indicazione. La storia apparentemente semplice, è per certi aspetti commovente e mostra l’importanza della solidarietà e del senso di comunità, soprattutto in situazioni di emergenza come questa. Il gesto dell’agricoltore, che ha affrontato condizioni difficili tra acqua e fango per salvare il cane, è un esempio di coraggio e sensibilità. Il contesto, legato al dissesto idrogeologico della zona e al ricordo dell’esondazione del 2023, rende la vicenda ancora più significativa e l’intervento rapido della comunità locale, grazie anche alla tecnologia e al passaparola tramite WhatsApp, ha permesso di risolvere una situazione che poteva finire tragicamente. Speriamo che il proprietario del cane venga presto rintracciato, e che l’animale possa ritrovare la sua famiglia. Edoardo Turci