Cannucceto: festa fra musica, piadina, birra e gelato

Cannucceto è in festa. La frazione delle campagne di Cesenatico oggi dedica una giornata ed una serata ai suoi cittadini, per un evento organizzato e voluto dal Comitato di zona, per la prima edizione del nuovo corso della Festa di Cannucceto. L’appuntamento è al campo sportivo, dove nel tardo pomeriggio saranno allestite le bancarelle del mercatino artigianale con prodotti originali fatti a mano, lo stand della piadina di Lorenzo, lo stand del gelato della gelateria Duse e molta birra per contrastare il caldo e festeggiare.

I cancelli apriranno alle 19 e, dopo il primo momento di intrattenimento gastronomico, al calaer del sole si terrà il concerto della band ’Margò80’ che si esibirà dal vivo sul palco con il nuovo spettacolo centrato sulla musica pop e rock, i successi degli anni ’80 ’90 e 2000. Per i più piccoli c’è anche un’area gioco. L’inizio della serata sarà accompagnato dal sottofondo musicale del duo acustico ’Ape90’. Fra le altre iniziative, si terrà la gara (aperta a tutti) della torta più buona che decreterà la migliore pasticcera dell’estate e la lotteria che farà tornare a casa i più fortunati con ricchi premi. Il ricavato della serata sarà donato alla scuola elementare di Ronta di Cesena, che ha subito gravi danni per l’alluvione. Il Comitato di Zona di Cannucceto con la festa vuol far vivere questa frazione che viene considerata erroneamente distante dal centro di Cesenatico.

g.m.