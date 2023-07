Carabinieri di Cesenatico denunciano 17enne e 38enne per detenzione e spaccio droga I carabinieri di Cesenatico hanno denunciato a piede libero un 17enne ed un 38enne con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Trovati 23g di hashish e 8g di marijuana suddivisi in dosi per la vendita al dettaglio.