Carovana di auto tra Bagno e Mercato

Quasi 50 auto, tra cui Lancia Delta, Fulvia e altre altre marche e modelli (tra essi Ferrari, Porsche, Alfa Romeo) hanno fatto bella mostra, nei giorni scorsi, a Bagno di Romagna e a Mercato Saraceno. Un bel ritrovo automobilistico promosso, e ben organizzato, da due amici di vecchia data, il modenese Gabriele Masi e il gambettolese Fiorenzo Marconi, che per una felice coincidenza si sono reincontrati dopo 30 anni, a Cesenatico. La piacevole carovana dei partecipanti, arrivati non solo dalla Romagna, ma anche da altre regioni d’Italia, ha fatto sosta centrale a Bagno, dove auto e partecipanti al ritrovo hanno ricevuto, davanti alla basilica di S. Maria Assunta, la benedizione impartita dal parroco monsignor Alfiero Rossi, e hanno altresì visitato le terme (sono uniche nel comprensorio cesenate), salendo poi alla località climatica e turistica di Acquapartita e scendendo nel pomeriggio a Mercato Saraceno. Qui la Pro Loco, oltre al caloroso saluto dei propri encomiabili volontari, ha offerto anche un delizioso aperitivo finale. Dice, particolarmente soddisfatto, Fiorenzo Marconi: "Abbiamo premiato una trentina di donne con prodotti tipici locali. Il ritrovo in territorio di Bagno si è concluso con l’incontro conviviale al ristorante "Il Cacciatore" di Acquapartita, dove anche le belle auto d’epoca si sono specchiate nelle acque del lago. Assieme all’amico Gabriele, al Team e allo Staff per il raduno, ci è doveroso ringraziare sentitamente tutti i partecipanti e tutti coloro, e sono stati tanti, che hanno lavorato e collaborato per la bellissima giornata di questo suggestivo ritrovo auto d’epoca".

gi.mo.