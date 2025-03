"Cartellonistica turistica tutta da rifare ad Alfero"

"Da più di venti anni non c’è alcuna manutenzione". A denunciare la situazione di degrado nella cartellonistica turistica nella località climatica e di villeggiatura di Alfero sono Marco Bardeschi, coordinatore di Fratelli d’Italia del comune di Verghereto, e il consigliere provinciale (FdI) Valerio Bernabini. "Già due anni fa – spiega Bardeschi – con l’intervento del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Lucio Moretti, che presentò un’interrogazione in Provincia, chiedemmo notizie di come si sarebbe voluto procedere per la manutenzione ed il ripristino di una staccionata in legno nella rotonda stradale che porta nel centro di Alfero, e per il parziale restauro di sei cartelloni turistici che ritraggono i posti più suggestivi del paese".

"Al tempo ci fu risposto che, per risolvere la situazione, sarebbe stata definita una convenzione tra la Pro Loco di Alfero e la Provincia, ma non se ne fece niente – prosegue Bardeschi –. Il problema è che nel tempo la condizione di degrado si è acuita. Due cartelloni sono stati divelti dal vento e non sono mai stati ripristinati e quelli rimasti versano in pessime condizioni, così come la staccionata. Al tempo fui io stesso, già consigliere provinciale di Alleanza Nazionale nella legislatura 2005-2009, a chiedere alla Provincia di finanziare l’installazione della staccionata e dei cartelloni in oggetto".

"Per queste ragioni – aggiunge da parte sua il consigliere provinciale Bernabini – chiederemo alla Provincia di intervenire prontamente e di assumere sul tema una decisione definitiva, in modo da non perdere un valore turistico, ma non solo, per il paese di Alfero".

