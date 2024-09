Casa di Gesso torna in scena. Al via corsi dal teatro alla danza

Casa di Gesso, la "Scuolina di teatro e arti sceniche" a misura di nuove generazioni riprende, da lunedì 16 settembre, le tante attività e introduce nuovi corsi. Lo spazio – un progetto gestito dall’associazione Aidoru nel verde delle campagne di San Vittore, in via Braghittina 879 -, è stato appena riqualificato con la piantumazione di varie specie arboree ed erbacee e arricchito di una grande decorazione muraria realizzata dall’artista Giorgia Valmorri. Dall’anno scolastico 2024/2025, Aidoru è soggetto accreditato dal Ministero dell’istruzione e del Merito per l’area teatrale-performativa e linguistico-creativa per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso il Piano delle Arti.

Ecco un calendario riassuntivo delle proposte: Teatro, drammaturgia e arti sceniche "Dentro una storia", condotto da Roberta Magnani e Antonia Casadei per bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 16 anni. Danza contemporanea tenuto da Francesca Pizzagalli. Danzare per esplorare tutti i possibili modi in cui il corpo può muoversi nello spazio e nel tempo. Danzare per dare forma a sensazioni, immagini e parole, per esprimersi liberamente e liberamente donare spazio alle capacità corporee, immaginative e comunicative di ogni bambino/a. Oltre ai corsi annuali a frequenza settimanale Casa di Gesso propone diverse attività dedicate alle scuole di ogni ordine e grado: percorsi laboratoriali, spettacoli e progetti speciali. Le attività possono essere svolte a scuola oppure nello spazio di Casa di Gesso. Dal 1° ottobre nasce un nuovo progetto: Astreo - imprese artistiche per ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, un percorso di arti performative, teatro, drammaturgia, danza, canto, scenotecnica e feste. Nei prossimi mesi inoltre, prenderà forma un percorso sensoriale per stimolare tutti i 5 sensi, per giocare con diversi elementi, colori e forme, percepire sensazioni e emozioni. Il percorso ideato da Giulia Pompinetti - MadreSelva si svilupperà a terra tra materiali di diversa natura (sabbia, erba, corteccia, legno, sassi, acqua…) che potrà essere attraversato a piedi nudi, con il coinvolgimento di tutti i sensi, evocando e sollecitando canali di percezione spesso poco utilizzati.

"Il teatro e il gioco – affermano i docenti dei corsi -, hanno tanto in comune: c’è l’andare e il venire tra l’esperienza e l’invenzione, c’è il rafforzarsi dell’attitudine all’esplorazione! Per noi il teatro è il luogo della scoperta e della possibilità, lo spazio in cui fantasia e creatività possono esprimersi liberamente". Il progetto è realizzato grazie alla campagna di raccolta fondi attivata su Idea Ginger e il sostegno di aziende e privati del territorio, partner istituzionali e sponsor. Per partecipare alle giornate di prova inviare un whatsapp al 3477748822.

Raffaella Candoli