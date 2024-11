Case Finali, lavori al via questa mattina per un quartiere più verde

A Case Finali prende il via questa mattina un intervento di incremento delle piantumazioni e desigillazione dei percorsi pedonali. I lavori programmati dalla Giunta comunale, d’intesa con il Consiglio del Quartiere Fiorenzuola, hanno l’obiettivo di rendere ulteriormente vivibile e sicura, rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici, l’area pubblica di Case Finali. I cantieri interesseranno via Lambruschini, nel tratto compreso tra le vie Gadda e Ungaretti, nell’area di Case Finali. I lavori, che giungeranno a termine entro l’estate 2025, richiedono inoltre alcune modifiche temporanee alla viabilità: nello specifico, così come disposto dall’ordinanza emessa nella giornata di oggi dagli uffici comunali, dalle ore 7 di oggi fino alla conclusione del cantiere, nel tratto stradale interessato sarà istituito un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata con relativa interruzione del percorso pedonale.

"Con questo intervento – spiega l’assessore Christian Castorri – intendiamo rendere vivibili e sicuri, rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici, gli spazi pubblici del quartiere di Case Finali di Cesena, al fine di costruire un’esperienza pilota da estendere nel quartiere e da replicare in altri ambiti della città. In particolare, gli interventi si saranno realizzati lungo le vie Lambruschini, Gadda, Ungaretti e nell’area della pista ciclabile posta al margine est del quartiere". I lavori interesseranno la zona urbana di Case Finali, caratterizzata da un eccessivo utilizzo del suolo a svantaggio di aree naturali e verdi. Accogliendo il finanziamento ministeriale, l’Amministrazione comunale ha individuato questa porzione di territorio che necessita di un alleggerimento delle pavimentazioni. I materiali che caratterizzano il quartiere sono principalmente il cemento a vista e l’intonaco per i fabbricati, mentre gli spazi pubblici presentano strade in asfalto, marciapiedi su solette in calcestruzzo e una importante dotazione di verde, che però risulta scarsamente fruibile.