Castello di Ribano rinasce con Cantine Spalletti

Le storiche Cantine Spalletti e il Castello di Ribano del XII secolo sulle prime colline di Savignano sul Rubicone, simboli di eccellenza vitivinicola e culturale in Emilia Romagna, stanno iniziando una fase di rilancio grazie all’importante intervento delle famiglie Guidi e Baldacci. Dicono Roberto Guidi e Rodolfo Baldacci, i nuovi titolari: "Per la produzione la nostra visione è riportare le Cantine Spalletti al centro della produzione vinicola regionale e nazionale. Lo faremo mantenendo l’essenza storica e qualitativa dei vini e contemporaneamente espandendo la nostra offerta con una gamma premium che attirerà appassionati e intenditori. I nostri principi includono l’agricoltura biologica, il rispetto delle vigne, la cura per i dettagli, la sostenibilità ambientale, l’etica e il rispetto del lavoro di squadra. In questo contesto è fondamentale la nostra scelta di puntare decisamente sul biologico non solo sul vino ma anche sulla produzione di olio dai nostri ulivi secolari, che sarà affiancata anche dalla produzione di aceto". Concludono Roberto Guidi e Rodolfo Baldacci: "Vogliamo essere gli alfieri della romagnolità. La scelta di valorizzare questi vitigni puntando su due filiere al 100% autoctone come l’Albana ed il Sangiovese vuole essere un segnale forte di come Cantine Spalletti metta al centro del suo progetto la tutela e promozione del territorio". Nell’arco di tre anni l’azienda punta a raggiungere una produzione di circa 500.000 bottiglie annue da distribuire nei vari canali (Ho.Re.Ca, Gdo, vendita nei nostri shop). Ciò sarà sostenuto anche attraverso l’incremento del personale e delle quote di mercato. Verranno inserite, nuove figure professionali per sostenere la crescita nei vari settori aziendali: dalla cantina alla vigna, fino alle aree commerciali e di ospitalità. Ed è proprio sul versante dell’ospitalità e della valorizzazione del territorio che si basa l’altra colonna del progetto di rilancio. Il cuore pulsante sarà Il Castello di Ribano, immerso in 130 ettari di vigneti e uliveti rigogliosi. Il Castello sarà un luogo dedicato all’enoturismo, dove gli ospiti potranno degustare vini dell’azienda, accompagnati da piatti tipici della regione che ne esaltano i sapori, ma anche all’incontro e allo scambio culturale per celebrare storia e creatività.

Ermanno Pasolini