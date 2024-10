Caterina Sforza e il Passatore, due miti di carta

Due personaggi-simbolo della Romagna – Caterina Sforza e Stefano Pelloni detto il Passatore – campeggiano in due graphic novel stampate dalla società editrice ‘Il Ponte Vecchio’ di Cesena. Due volumi a fumetti di grande cura ed effetto che raccontano altrettante storie epiche a cavallo tra mito e realtà. Marzia Balzano e Chiara Pinzauti, provenienti dalla scuola TheSIGN Academy di Firenze, sono le giovani autrici di "Caterina Sforza. La leonessa di di Forlì", un racconto energico e movimentatissimo di una protagonista assoluta delle lotte di potere medievali in Romagna. Una donna che non si adegua ai rigidi modelli di genere dell’epoca e che invece si misura da pari a pari con gli uomini, tra intrighi politici e amorosi, battaglie campali e l’amore sviscerato per i figli. Il cuore della storia è la contesa con i potenti Borgia e culmina nell’assedio di Forlì da parte delle truppe del duca Valentino. "Non lacerò mai le mie terre a un usurpatore, piuttosto dovrete portarmi fuori a pezzi" urla la leonessa dagli spalti della Rocca di Ravaldino.

"Stefano Pelloni. Il brigante passatore" di Angel De Oliveira e Davide Piccolino (anche loro allievi dell’accademia fiorentina), si misura con un mito se possibile ancora più ingombrante, facendo pulizia di interpretazioni politiche, sociologiche o psicologiche. Non è certo il Passatore che ruba ai ricchi per donare ai poveri, anzi. Ne viene fuori l’immagine di un bandito brutale e spregiudicato che sfida non solo l’ordine costituito papalino, ma anche le gerarchie economiche e sociali, nel nome di un individualismo sfrenato. Sempre a cavallo tra le figure di indomito Robin Hood e spregevole criminale, il Passatore di De Oliveira e Piccolino trova tra le strisce a fumetti un terreno fertile per far rivivere rinnovato e stravolto il suo mito.

re.ce.