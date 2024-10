C&C Group, festa dei quarant’anni: "Tutto è iniziato dentro a un garage"

Ma che cos’avranno di così speciale i garage di Gambettola, si è domandato il sindaco Enzo Lattuca alla festa dei quarant’anni dell’impresa C&C Group quando i soci fondatori fratelli Casadei hanno rievocato che tutto nacque nel luogo domestico della loro città natale, così come avvenne per il futuro colosso di Nerio Alessandri.

La cerimonia si è tenuta nalla sede aziendale di via Calcinaro a Cesena proprio vicino alla Technogym. La C&C Group è un’azienda metalmeccanica nel settore del packaging che produce macchine avvolgibancale di fine linea. Tre i soci fondatori: i fratelli Claudio e Giovanni Casadei e Carla Rabuiti, moglie di Claudio, una sessantina i collaboratori. "La nostra capacità produttiva - informano – è di 2.800 macchine all’anno per clienti prevalentemente internazionali. I mercati maggiori sono Stati Uniti, Australia e tutta l’Europa". Per la festa dei 40 anni di attività è stata inaugurata la nuova area verde aziendale destinata ai dipendenti, giardino attrezzato con sentieri per passeggiare, gazebo e tavolini da picnic per poter fare pausa pranzo all’esterno. Erano presenti fornitori e consulenti storici della C&C. I fratelli titolari hanno presentato la nuova immagine aziendale, il sindaco Lattuca ha rimarcato l’importanza del fattore territorio; il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini ha illustrato il ruolo camerale; il segretario di Confartigianato Cesena Stefano Bernacci ha consegnato una targa all’impresa e sottolineato l’importanza della cultura artigiana nel tessuto imprenditoriale romagnolo e italiano; Luca Bettini, presidente Rete Pmi, ha messo in luce l’importanza del passaggio generazionale.

Sono stati premiati due dipendenti con dieci anni e trenta anni di lavoro in azienda, ed è seguito il tour dimostrativo nella produzione, cuore pulsante della C&CGroup.