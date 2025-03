C’è da chiudere il discorso salvezza. Il Cesena può approfittarne domani

Antonino La Gumina ormai stabilmente in gruppo da un paio di giorni, Jonathan Klinsmann lo è già dalla scorsa settimana, a loro si aggiungono i rientri, dopo il turno di squalifica, di Massimiliano Mangraviti e Mirko Antonucci. Dunque, domani contro la Juve Stabia, rosa al completo e ampia possibilità di scelta per Michele Mignani. Il tecnico bianconero non risparmia sorprese quando si tratta di stilare l’undici iniziale, sorprese che non dovrebbero però riguardare il pacchetto difensivo, portiere compreso. Tra i pali si rivedrà infatti Jonathan Klinsmann completamente ristabilito dal problema alla mano che gli ha fatto saltare l’ultima con lo Spezia, con Matteo Pisseri destinato ad accomodarsi in panchina dopo aver risposto presente, nonostante gli oltre quattro mesi vissuti da spettatore, alla chiamata improvvisa contro gli aquilotti. Discorso pressoché uguale per il duo Mangraviti-Piacentini, con il primo chiamato a riformare il collaudato trio difensivo insieme a Ciofi e Prestia e con Piacentini pronto ad entrare in caso di bisogno. A centrocampo diverse le soluzioni a disposizione di Mignani che potrebbe ripartire però dallo schieramento iniziale visto contro i liguri e cioè con Matteo Francesconi, uno dei giocatori più in forma del momento, come perno centrale e al suo fianco due palleggiatori come Simone Bastoni e Giacomo Calò. Dario Saric rappresenta sempre una credibile alternativa e nel caso a fargli posto sarebbe Bastoni. A proposito di giocatori che stanno attraversando un buon periodo Raffaele Celia rientra ampiamente nell’elenco. Titolare fisso nelle ultime quattro giornate, quando era stato impiegato solo sei volte dal primo minuto nelle precedenti 26 partite, l’ex Alessandria è ormai la prima scelta per la fascia sinistra quindi toccherà ancora a lui presidiare quella corsia con Emanuele Adamo suo corrispondente dall’altra parte. Contro le vespe il Cavalluccio ha la possibilità, in caso di tre punti, di chiudere o quasi la pratica salvezza.

La formazione di Guido Pagliuca qualcosa dietro concede, 35 i gol incassati in stagione e nelle ultime quattro uscite nessun clean sheet per il portiere Thiam, e per pungere le soluzioni in casa bianconera non mancano. Mignani potrebbe schierare subito il miglior marcatore del 2025, Mirko Antonucci (3 reti da gennaio a oggi) al fianco di quello che rimane il capocannoniere bianconero (10 reti) nonostante il lungo digiuno, non segna dal primo di dicembre, Cristian Shpendi. Antonino La Gumina, dicevamo, ha recuperato dal guaio alla caviglia ma non è al meglio, difficile quindi vederlo dal primo minuto, mentre opzioni da giocarsi a partita in corso sono Tommaso Berti, Elayis Tavsan e Flavio Russo. Domani a a Cesena sarà presente anche la proprietà con Michael Aiello, Anthony Scotto e Peter Ciaccia.

Andrea Baraghini