Centro sportivo, rinnovate la palestra e la piscina

Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Mercato Saraceno ha inaugurato il rinnovato Centro sportivo di Via Pertini. Le opere, avviate a maggio 2023 hanno comportato interventi di grande rilevanza come l’efficientamento energetico del centro, l’ampliamento della palestra, la ristrutturazione della piscina con il rifacimento del telo sul fondo della vasca e il campo da calcio, dotato di una nuova superficie in erba artificiale di ultima generazione. Un intervento significativo, che ha comportato un costo complessivo di circa 1milione e 100mila euro, reso possibile grazie a finanziamenti regionali dell’ordine di 800mila euro. Presenti all’evento la sindaca Monica Rossi, l’assessore regionale Andrea Corsini, lo staff dell’ufficio tecnico, e i rappresentanti delle aziende coinvolte.

"Dopo sfide significative – ha fatto presente la sindaca di Mercato – siamo riusciti a concludere i lavori grazie anche al grande contributo della Regione. Lavorare in condizioni così mutevoli è difficile, ma la tenacia ci ha consentito di andare avanti. Abbiamo consegnato alla comunità un centro sportivo rinnovato, e arricchito con ulteriori servizi utili alla promozione dello sport come strumento di socialità e condivisione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo successo".

L’assessore regionale Andrea Corsini ha aggiunto: "La Regione sta investendo nello sport, promuovendo non solo grandi eventi come il Tour de France che coinvolgerà anche queste zone, ma anche interventi come questo per il benessere della comunità e del paese".

Edoardo Turci