Cesaretti: "Futuro più connesso, abbattere il divario digitale"

"Affrontare con decisione il divario digitale che penalizza i piccoli Comuni della Regione Emilia Romagna. L’infrastrutturazione in fibra ottica, il completamento del Piano banda larga (Bul), sarà una delle priorità del mio programma, per garantire un futuro più connesso, equo e sostenibile". Lo dichiara Maria Vittoria Cesaretti (nella foto), sarsinate, candidata alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia, che poi prosegue: "Il Piano Bul è stato troppe volte ritardato e male eseguito. La fibra ottica è fondamentale per dare una chanche di sviluppo e crescita alle nostre aree montane e ai piccoli Comuni, che soffrono lo spopolamento. Dobbiamo agire subito per portare a termine il primo possibile quel Piano". "La connessione veloce- aggiunge Cesaretti- è cruciale per consentire alle persone di lavorare in smart working, alle imprese di rimanere competitive e alle famiglie di scegliere di vivere nelle nostre bellissime aree rurali senza essere penalizzate. Non si tratta solo di migliorare la qualità della vita, ma di preservare l’identità delle nostre comunità. Il nostro obiettivo deve essere quello di connettere ogni Comune dell’Emilia Romagna, senza lasciare indietro nessuno". "Parallelamente all’ampliamento della rete in fibra ottica- dice poi Cesaretti- il mio impegno sarà rivolto anche a promuovere la diffusione della cultura digitale tra le fasce, sempre più ampie, della popolazione. Assieme all’altro candidato di FdI, Pestelli, proporrò altresì l’avvio di programmi di alfabetizzazione digitale, garantendo, al tempo stesso, che i servizi pubblici continuino a essere erogati anche in modalità tradizionali per chi ne ha bisogno, soprattutto gli anziani".