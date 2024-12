Cesena 2005 in crescita. Festa per il minibasket

Eccoci qui, a guardare l’albero di Natale, pensando a un futuro migliore. Anche con un pallone a spicchi tra le mani. La Cesena Basket 2005 si avvicina al giro di boa della stagione, forte di un consolidamento sia in termini di numero di iscritti, che di risultati conseguiti sul campo. L’immagine più bella è la foto di gruppo scattata al termine della festa del minibasket, che raccoglie una rappresentanza degli oltre 130 bambini nati tra il 2019 e il 2013 che tutte le settimane prendono di mira i canestri delle palestre di Calisese, San Carlo, del Palaippo e del liceo scientifico. Quella è la base dalla quale parte poi la ramificazione dei vari gruppi, che arrivano fino all’Under 19, che quest’anno merita una menzione speciale, dal momento che in pratica l’organico (con l’aggiunta di un manipolo di veterani), affolla anche lo spogliatoio della prima squadra, impegnata in Divisione Regionale 1. Il club può contare sul fatto che in tutte le categorie, le ‘Giraffe’ partecipano a due o tre campionati, con l’intento di far giocare il più possibile tutti i tesserati e dare così la possibilità a ogni ragazzo di maturare in campo. Tra Gold, Silver e Parallelo il sodalizio partecipa a 16 campionati. Partendo dai più piccoli, gli Esordienti, guidati da coach Paganelli, sono in costante crescita sia nella categoria ‘intermedio’ sia in quella ‘principianti’, mentre guardando ai più grandi, in questa stagione Cesena è presente in 4 campionati Gold sui 5 della Federazione italiana pallacanestro. Gli Under 13 Gold si stanno confrontando alla pari con le squadre più forti dell’ Emilia Romagna, essendo la categoria più alta per i nati nel 2012, mentre restando tra i gold, gli Under 15 e Under 17 stanno crescendo giocando un basket intenso e navigando in medio-alta classifica. Gli Under 19 di coach Vandelli infine sono impegnati in un campionato di livello particolarmente alto, con 24 squadre selezionate tra un ranking della Federazione e degli spareggi fatti a settembre. Anche nelle categorie silver i giovani atleti si stanno togliendo ottime soddisfazioni: gli Under 14 sono partiti alla grande e gli Under 15 giocano in un girone molto impegnativo, ma grazie al loro entusiasmo stanno iniziando a carburare, così come gli Under 17 e 19. Nel campionato senior hanno esordito 3 atleti Under 17 e 6 Under 19.

Luca Ravaglia