Cesena, è arrivata la prima firma. La Gumina porterà la sua esperienza

Un attaccante e un centrocampista di quantità in grado di dare più copertura in mezzo al campo, operazioni accompagnate dalle uscite dei giocatori che hanno trovato poco spazio o che comunque sono fuori dalle rotazioni del tecnico Mignani in ottica anche di alleggerire il libro paga. Questi gli obiettivi posti all’inizio del mercato di riparazione e alla vigilia della ripresa delle ostilità si può dire che l’opera è a metà percorso. La punta è arrivata e ieri anche ufficializzata sul sito della società: "Cesena Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società Uc Sampdoria le prestazioni sportive dell’attaccante Antonino La Gumina - si legge- Classe 1996, La Gumina cresce nel settore giovanile del Palermo fino ad arrivare in prima squadra, con la quale nell’aprile del 2015 esordisce in Serie A. Dopo una prima esperienza in cadetteria con la maglia della Ternana, nel 2017 torna a vestire la maglia rosanero sfiorando la promozione in massima serie, mentre l’anno successivo si trasferisce all’Empoli neopromosso in Serie A, tra le cui fila milita per due stagioni. Nel gennaio 2020 approda alla Sampdoria e successivamente veste le maglie di Como e Benevento in Serie B, oltre a quella del Mirandés in Segunda División spagnola, superando quota 200 presenze tra i professionisti. In bianconero La Gumina indosserà la maglia numero 27".

Visite mediche per lui in mattinata e pomeriggio allenamento con i nuovi compagni. La Gumina è il profilo individuato per affiancare Cristian Shpendi o eventualmente sostituirlo. In carriera ha alternato stagioni buone ad altre opache, i picchi li ha raggiunti nel 2017-2018 con la casacca del Palermo, squadra con la quale è cresciuto, 11 reti in 33 partite con i rosanero, poi ancora con il Como nel 2021-2022 con un bottino di 9 gol in 34 gare. Viene da un paio di stagioni magre in fatto di marcature, 6 in tutto con le casacche di Benevento (3), Sampdoria (2) e Mirandés (1). Nei primi sei mesi di quest’anno, in blucerchiato non ha mai esultato, nessuna rete quindi nei 269 minuti giocati, in nove presenze.

Sempre sul sito della società ieri è stato comunicato anche l’addio di Sidney van Hooijdonk passato a titolo definitivo agli olandesi del Nac Breda (serie A olandese), che si aggiunge all’uscita, sempre a titolo definitivo, di Hraiech Saber passato al Trapani degli ex bianconeri Silvestri, Celiento e Crimi.

Tornando al fronte arrivi il nome che piace per il centrocampo è quello del centrale della Cremonese, lo sloveno Zan Majer, classe 92 undici presenze in questa stagione con la maglia grigiorossa mentre in precedenza ha vestito anche le casacche di Lecce, Rostov (premier Liga russa) e Reggina. Prima di affondare il colpo però Fabio Artico ha necessità di effettuare le uscite soprattutto per questioni di budget. A questo proposito Matteo Piacentini dovrebbe finire in prestito a una tra Triestina o Vicenza. Riccardo Chiarello invece aspetta la chiamata giusta, e anche Alessandro Siano potrebbe fare le valige.