Cesena, ecco il giorno più lungo. In attacco ora l’obiettivo è Marras

Siamo alle ultime ore della lunghissima sessione del mercato estivo: a mezzanotte si chiudono le trattative e il Cesena cerca di piazzare gli ultimi colpi in entrata.

Il lungo inseguimento al fantasista del Parma Anthony Partipilo non ha dato i frutti sperati. Le richieste del Parma (prestito oneroso con diritto di riscatto) e l’ingaggio del giocatore decisamente elevato, hanno gelato la trattativa che a questo punto può definirsi tramontata. E’ in effetti un’operazione onerosa che si porta dietro il rischio di sforare un budget già sostanzioso e sul quale la società non intende concedere deroghe. Su Partipilo rimane intanto acceso l’interesse del Bari che sta trattando anche l’attaccante uruguaiano Cesar Falletti della Cremonese.

L’ipotesi alternativa, Tommaso Biasci del Catanzaro, è invece morta sul nascere. Dopo averlo inseguito a metà luglio, si era sparsa la voce di un nuovo tentativo del Cavalluccio, subito smentito dall’entourage del giocatore. La pista più accreditata, per dotare il Cesena di un maggior potenziale offensivo, a questo punto rimane Manuel Marras del Cosenza.

L’attaccante ex Rimini è in uscita dal club calabrese che lo cede a titolo definitivo con una richiesta, per il cartellino, attorno ai 300 mila euro. Reggiana e Spezia sono interessate all’argomento, oggi Fabio Artico proverà il blitz decisivo. L’operazione è però legata a un’altra in uscita, quella che dovrebbe vedere Riccardo Chiarello fare i bagagli e lasciare Cesena. Al momento per lui non ci sarebbe nessuna pista calda e dunque per risolvere la questione in volata, si potrebbe optare per la risoluzione del contratto.

A rinforzare la rosa potrebbe poi arrivare anche un un altro centrocampista, con qualità più da interditore e da pescato tra gli under. Si pensa a Leonardo Mendicino dell’Atalanta.

Intanto ieri è stata ufficializzata l’uscita di Luigi Silvestri: come già annunciato i giorni scorsi, il difensore ex Siena va al Trapani con la formula del prestito secco. Oggi dovrebbe arrivare anche l’ufficialità per il passaggio a titolo definitivo di Francesco De Rose al Catania .