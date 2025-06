Cesena, giovanili da riorganizzare. Colacone e Luisi si sono dimessi

Avanti insieme, anzi no. Ieri, in mattinata, Roberto Colacone ha rassegnato le dimissioni da responsabile del settore giovanile, insieme a lui ha inviato la lettera per l’interruzione del rapporto anche il suo vice, nonché braccio destro, Carlo Luisi, un atto che ha contrariato non poco il board americano che solo la sera prima aveva dato per certo il normale prosieguo del rapporto come da contratto. L’intenzione dei vertici bianconeri è stata quella di rifiutare le dimissioni, ma alla fine l’ex attaccante di Genoa e Modena lascerà la Romagna, difficile continuare in queste condizioni, e la destinazione è Venezia, dove andrà a ricoprire lo stesso ruolo, ma con in tasca un contratto triennale quando in bianconero aveva un accordo in scadenza a giugno 2026. Probabilmente proprio il mancato prolungamento del contratto è alla base del probabile divorzio, Colacone già qualche settimana fa aveva infatti incontrato i vertici bianconeri per chiedere di allungare la scadenza almeno fino al 2027, ricevendo però sempre il diniego e come massima concessione la promessa di riparlarne dopo l’estate. Le dimissioni, dicevamo, arrivano dopo che i vertici del Cavalluccio avevano fatto sapere che gli incontri di giovedì tra lo stesso Colacone e il ds Filippo Fusco, poi anche con il direttore generale Di Taranto, avevano dato esito positivo. Il Cesena era contento del lavoro svolto da Colacone nei due anni di permanenza in riva al Savio, e lo stesso Colacone era soddisfatto di continuare il rapporto con il Cavalluccio, questo in sostanza il report del summit. A suffragare il tutto è comunque sempre mancata la conferma dalla viva voce dell’ormai ex responsabile del settore giovanile bianconero che ieri ha spiazzato tutti con le dimissioni dopo che si era già parlato concretamente della programmazione della stagione ed erano stati fatti i colloqui con gli allenatori.

Colacone evidentemente non era convinto completamente dai colloqui con Fusco e Di Taranto, poi la pressione del Venezia, accompagnata da una proposta pluriennale, per averlo a capo della sua cantera, hanno fatto il resto. Rimanendo in tema di addii si parla anche di una possibile partenza del preparatore dei portieri Antonello Degiorgi, al suo posto sarebbe stato contattato Federico Agliardi. Degiorgi era arrivato nell’estate del 2023 per sostituire Cristiano Scalabrelli e veniva dall’esperienza al Crotone. Per Agliardi invece un ritorno alla corte del Cavalluccio dopo averne difeso la porta per ben 103 volte in sette stagioni ed in tutte le categorie dalla D alla A. Nel suo palmares bianconero anche la promozione in massima serie del 2014 e quella dalla D alla C nel 2019. Successivamente è stato preparatore dei portieri anche dello United Riccione (2022-2023), della Fermana (2023-2024) e nel Rimini nel campionato appena concluso.

Andrea Baraghini