Serie B: Cambiamenti tra i direttori sportivi di Cesena e Reggiana

Se il valzer degli allenatori in serie B è in pieno fermento e per vari e diversi motivi pochissimi tecnici resteranno dove erano, molto più delineata e tranquilla è la situazione dei direttori sportivi anche perché di solito il loro mercato si muove in anticipo. Al momento in B solo due le società che hanno cambiato rispetto a una stagione fa.

Il Cesena infatti ha ingaggiato Filippo Fusco sollevando dall’incarico Fabio Artico che però ha il contratto altri due anni e continuerà a essere pagato.

Nuovo ds anche in casa Reggiana dove nonostante la salvezza si sono separate le strade da Marcello Pizzimenti ed è già stato annunciato Domenico Fracchiolla, reduce dal Giugliano che ha portato ai playoff. In casa granata anche un altro innesto, come direttore tecnico (pure lui era a Giugliano) l’ex stopper del Cesena Gennaro Scognamiglio (in bianconero 36 presenze e 3 reti in B nel 2017-18).

Ricordiamo che Filippo Fusco, da quando il Cesena è rinato dopo il fallimento del 2018, è il quinto direttore sportivo dopo Alfio Pelliccioni, Moreno Zebi, Stefano Stefanelli e Fabio Artico in carica dal 6 luglio di due anni fa e sollevato ufficialmente mercoledì scorso. Due posizioni parevano incerte ma dovrebbero essere già state risolte.

A Castellammare di Stabia aveva varie richieste il giovane ds (29 anni) Stefano Lovisa che la scorsa stagione ha portato la Juve Stabia in B e quest’anno in semifinale playoff; resterà in Campania, proprio in questi giorni ha allungato il contratto. Situazione simile a Spezia dove con la nuova proprietà americana pareva vacillare Stefano Melissano che invece dovrebbe continuare il suo lavoro e sta già programmando il futuro dei liguri.