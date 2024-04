Cesena, la Supercoppa inizierà a Mantova. I bianconeri in campo già il 5 maggio

Si riparte subito. Si riparte da Mantova.

Ieri la Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari della Supercoppa Serie C che inizierà domenica 5 maggio, vedendo i bianconeri di mister Toscano subito protagonisti.

La formula prevede che le tre squadre vincitrici dei rispettivi gironi (oltre al Cavalluccio ci sono Mantova e Juve Stabia) si sfidino tutte contro tutte, in gare di sola andata. Il che vuol dire che ogni club disputerà due match, uno interno e uno in trasferta.

Si partirà appunto il 5 maggio (giorno in cui nel 2019 i bianconeri conquistarono la promozione dalla D alla C) con la sfida tra Mantova e Cesena, con fischio di inizio alle 17.30.

Della seconda gara al momento si sa soltanto che coinvolgerà la Juve Stabia e che si giocherà il 12 maggio: la formula prevede infatti che in questo caso si debbano affrontare la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante (dunque il Mantova).

Le somme si tireranno domenica 19 maggio, quando scenderanno in campo le due squadre che non si sono affrontate nella prima e nella seconda giornata.

Come in un normale campionato, al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, uno in caso di pareggio e zero in caso di sconfitta. Il Cesena disputerà il suo secondo e ultimo match all’Orogel Stadium.

Alla fine, in caso di parità di punteggio, per definire la classifica si terrà conto (nell’ordine) della differenza reti, del maggior numero di gol segnati nell’intero gironcino e infine del maggior numero di reti segnate nella gara esterna.

Nel tremendo, ma comunque teoricamente ancora possibile caso di ulteriore pareggio, si procederà con un sorteggio.

Il vincitore riceverà in premio il trofeo nazionale, che nel caso del Cesena andrebbe a rappresentare il secondo in bacheca, da aggiungere alla Coppa Italia di serie C vinta nel 2004.