Cesena sconfigge Milan 2-0: Giovannini protagonista e autogol di Nissen

CESENA (4-3-1-2): Montalti; Manetti (35’ st T. Zamagni), Abbondanza, Valentini, Pitti; Arpino (16’ st R. Domeniconi), R. Campedelli, Castorri; D. Zamagni (26’ st Ronchetti); Perini (35’ st Papa Wade), Giovannini (26’ st Tosku).All.: N. Campedelli.

MILAN (4-2-3-1): Longoni; Bakoune (26’ st Di Siena), Dutu, Nissen, Perera (1’ st Paloschi); Eletu (1’ st Hodzic), Sala; Bonomi, Ossola (1’ st Perrucci), Ibrahimovic (1’ sr Liberali); Scotti. All.: Guidi.

Arbitro: Ursini di Pescara.

Reti: 29’ pt Giovannini, 46’ pt autorete di Nissen.

Note: ammoniti Manetti, Nissen, Liberali; angoli 9 a 4 per il Milan; recupero 3’ e 4’.

Vale tanto per la classifica, vale per il prestigio e di sicuro vale tanto per l’autostima di una squadra, il Cesena di Nicola Campedelli, che ha battuto con pieno merito un avversario dal nome altisonante come il Milan. Nel primo tempo poi i rossoneri hanno dovuto incassare una vera lezione di calcio da un avversario che palleggiava con grande precisione, che faceva sempre trovare una soluzione comoda al portatore di palla e che nelle conclusioni a rete si è dimostrato molto concreto.

Il primo pericolo lo costruisce il Milan al 2’: lancio verticale di Eletu per Ibrahimovic, la difesa bianconera si fa trovare troppo larga ma il diagonale dell’attaccante ospite non è preciso. Il campanello di allarme suona forte e il Cesena capisce il messaggio, infatti all’8’ Castorri di testa manda la palla di poco alta. Al 15’ Giovannini con una bella finta si libera di Bakoune e prova il diagonale che viene ribattuto, al 24’ lo stesso Giovannini prova la soluzione dalla distanza e col destro centra la traversa. Al terzo tentativo Giovannini fa centro, al 29’ Castorri conduce bene la ripartenza e serve al compagno una palla che colpita con un preciso destro a giro sblocca il risultato.

Il Milan sbanda ripetutamente e il Cesena potrebbe raddoppiare: al 32’ Manetti colpisce di testa e la palla si infrange sul palo, sulla ribattuta di Perini è Longoni a respingere la minaccia. Nel recupero il Cesena passa di nuovo con una veloce azione; Davide Zamagni serve Arpino che cerca un compagno in mezzo all’area ma trova la involontaria e dannosa deviazione in rete di Nissen. Ad inizio ripresa Guidi decide per quattro cambi simultanei, al 2’ Scotti si trova sui piedi la palla buona per riaprire la gara ma spreca malamente. Di lì in poi il Milan attacca ma il Cesena difende sempre con lucidità e anzi coi tiri da fuori di Ronchetti prima e Tosku poi potrebbe anche allargare il punteggio.

Roberto Daltri