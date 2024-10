Cesena senza Curto contro la Samp. Rigettati ricorso e sospensiva

Un’ora di udienza da remoto, due ore per emettere il verdetto: rigettati sia il ricorso che la richiesta di sospensiva. La Fifa non si è smossa dalla sue convinzioni e in Commissione d’appello ha confermato la squalifica di 10 giornate (già ridotte a 5) a carico del difensore, di proprietà del Como, ma in prestito al Cesena, Marco Curto, comminata dalla Commissione disciplinare per ’comportamento discriminatorio’. La Fifa su esposto della Federazione coreana ha ritenuto e continua a ritenere discriminante la frase, tra l’altro pronunciata in italiano, "Ignoralo (riferito all’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton He-Chan Hwang, ndr), crede di essere Jackie Chan" e detta ad un compagno di squadra nel corso della gara amichevole della scorsa estate del Como con, appunto, il Wolverhampton, nel tentativo di sedare una rissa in campo. Contestualizzazione che l’avvocato Luca Smacchia ha riportato nell’udienza di ieri, dove è stato riascoltato anche Marco Curto, rimarcando che non vi era alcuna intenzione discriminatoria. Nulla da fare. La Fifa è rimasta sulla sua posizione, secondo la quale il solo paragone fra l’attore di action movies cinese e l’attaccante sudcoreano può creare uno stereotipo e dunque essere ritenuto discriminante. Ora resta solo da augurarsi che fuori dall’ambito Fifa la questione venga valutata con maggiore obiettività poichè Marco Curto ed il Cesena ricorreranno al Cas (o Tas).

"Cesena Fc – si legge in una nota diramata dal club bianconero, ieri, subito dopo il verdetto – comunica che la Fifa Appeal Committee ha respinto il ricorso presentato da Marco Curto avverso il provvedimento di squalifica emesso dalla Fifa Disciplinary Committee, confermando la decisione adottata in primo grado. Il calciatore, tramite il proprio legale, promuoverà ricorso alla Court of Arbitration for Sport con richiesta di sospensione della sanzione fino al termine del giudizio. Cesena Fc resta fiducioso che, nel successivo grado di giudizio, il proprio tesserato possa dimostrare la non punibilità della propria condotta".

Il problema, ora, sta nei tempi. Il Cas potrebbe fissare l’udienza addirittura dopo dicembre. Questo significa che se non verrà accolta, almeno dal Cas, la richiesta di sospensiva, per quella data Marco Curto avrà scontato l’intera squalifica di 5 giornate. Intanto di sicuro salterà la gara con la Sampdoria in programma domani al Manuzzi. Poi, tra lunedì e martedì, bisognerà sperare che il Cas accolga la richiesta di sospensiva. Mister Mignani, ad oggi, oltre a Curto, rischia di dover rinunciare anche a Kargbo che sta tentando di recuperare dalla distorsione alla caviglia ma ogni riserva sulle sue condizioni sarà sciolta probabilmente solo domani, a ridosso del match con la Samp.

Sabrina Vinciguerra