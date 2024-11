Cesena, Shpendi comanda pure in B. Può eguagliare l’Hubner del ’95-’96

Un gol da centravanti vero, sgomitando, difendendo palla in area e girandosi di tecnica e di forza, per il nono sigillo in campionato, realizzato sabato nell’1-1 contro la Reggiana al Manuzzi. Così Cristian Shpendi si conferma in testa alla classifica cannonieri della B dopo 14 gare: 9 le reti messe a segno in 13 partite (solo a La Spezia non è sceso in campo, in tutto ha giocato 1.044 minuti), 5 i gol realizzati su rigore. Alle sue spalle, per le primissime posizioni, Francesco Esposito (Spezia) con 7 reti e il terzetto composto da Iemmello (Catanzaro), Thorstvedt e Laurientè (Sassuolo) a quota 6. Il Cesena ha vinto la classifica cannonieri in serie B nella stagione 1995-1996 (con mister Tardelli, 49 punti e decimo posto), quando Dario Hubner (in bianconero in tutto 166 presenze e 74 reti tutte in B) firmò 22 gol. Hubner è l’unico calciatore insieme a Igor Protti ad avere vinto la classifica cannonieri sia in A con il Piacenza nel 2001-2002 con 22 gol come lo juventino Trezeguet, in B appunto con il Cesena e in C con il Fano (campionato 1991-1992), nelle Marche 14 sigilli, poi l’approdo in Romagna che lo aveva già prenotato da mesi.

In serie B il ‘bisonte’ è il decimo realizzatore di sempre: 116 gol in 234 gare, media 0,50, 74 insaccati con la casacca del Cesena e 42 con quella del Brescia. Non dimentichiamo che Cristian Shpendi aveva già vinto la classifica cannonieri in C la scorsa stagione con 20 timbri nella cavalcata trionfale del Cesena di mister Toscano. Negli ultimi dieci anni la classifica dei bomber di serie B è stata vinta da: Granoche (stagione 2014-15, Modena) 19 reti, Lapadula (2015-16, Pescara) 27 reti, Pazzini (2016-17, Verona) 23 reti, Caputo (2017-18, Empoli) 27 reti, Donnarumma (2018-19, Brescia) 25 reti, Simy (2019-20, Crotone) e Iemmello (Perugia) 20 reti, Coda (2020-21, Lecce) 22 reti, ancora Coda (Lecce) 20 reti la stagione successiva, Lapadula (2022-23, Cagliari) 21 reti, Pohjanpalo (2023-24, Venezia) 22 reti.

Pure un fuoriclasse come Del Piero ha vinto la graduatoria dei bomber cadetti, 20 gol nel campionato 2006-07 quando la Juve venne retrocessa in B. In questa categoria il miglior realizzatore di sempre è stato Schwoch a segno 135 volte in 380 partite, media 0,36 a partita, segue Cacia 134 (3 segnate anche con la maglia del Cesena) in 345 partite media 0,39, Caracciolo 132 gol in 283 partite, media 0,47. Il miglior realizzatore straniero in B invece è stato Granoche 97 gol (5 con la casacca del Cesena) in 285 gare, media 0,34 a partita. In questo inizio stagione a razzo come cannoniere e trascinatore del Cesena di Cristian Shpendi, non va mai dimenticato che l’italo albanese è esordiente nella categoria. La squadra riprenderà oggi gli allenamenti dopo due giorni di riposo.