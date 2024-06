Cesena, si apre un nuovo capitolo. Il neo tecnico Mignani oggi in città

Pranzo con il ds Fabio Artico, visita allo stadio Manuzzi e poi al centro sportivo di Villa Silvia. Il neo allenatore del Cesena, Michele Mignani, sarà oggi in città. Oggi la società del Cavalluccio ne darà anche comunicazione ufficiale. L’ex Bari e Palermo si legherà al club bianconero per due stagioni. Non c’è, nel contratto, l’opzione per la terza stagione in caso di promozione in serie A, come si vociferava nella giornata di ieri. Si chiude così un cerchio aperto un paio di settimane fa, Mignani infatti era stato contattato da Fabio Artico quando Roberto D’Aversa, in quel momento la prima scelta, era finito nel mirino del Venezia. L’ex tecnico di Lecce e Parma è poi tornato a flirtare con il Cesena ritenendo ormai tutte sfumate le occasioni in massima serie. Il resto è storia recente e ormai conosciuta, D’Aversa ha scelto l’Empoli. Il Cesena ha virato subito su Michele Mignani, motivatissimo e pronto a ripartire da qui. L’allenatore sbarca in Romagna con la voglia di ripetere quanto di buono fatto, soprattutto a Modena e Bari, con promozioni conquistate ed altre sfumate di un soffio, mentre per quanto riguarda il suo modulo di gioco preferito, quello maggiormente utilizzato è il 4-3-1-2, che può trasformarsi all’occorrenza in un 4-3-3 a seconda dell’avversario e delle caratteristiche dei propri giocatori. Trequartista dietro a due punte quindi e difesa rigorosamente a quattro anche se per un breve periodo, a Siena, nella stagione 2018-2019 ha usato il modulo a tre, modulo che potrebbe riproporre in riva al Savio, probabilmente per non stravolgere troppo automatismi ampiamente rodati nel biennio Toscano. Oggi, con il ds Fabio Artico, il mister tratterà proprio di questo. La lista sugli innesti per affrontare il campionato di serie B sarebbe già pronta. A proposito di mercato, com’era prevedibile, da Catania, invece sembra che sia arrivata anche la chiamata, suggerita ovviamente da Mimmo Toscano, per Francesco De Rose. Nei prossimi giorni si saprà se la cosa può avere un seguito. Potrebbero partire per la Sicilia anche Luigi Silvestri e Simone Corazza. Tornando a Mignani, nello staff avrà come vice Simone Vergassola che con l’ex Bari è stato compagno di squadra a Siena e suo secondo sempre a Siena, poi ancora Modena, appunto Bari e Palermo. Il preparatore atletico sarà Giorgio D’Urbano e a loro si aggiungerà l’ex centrocampista bianconero Davide Campofranco che ieri ha rescisso il suo contratto che lo legava per un’altra stagione al Bari. Come preparatore dei portieri rimarrà invece Antonello De Giorgi. Mignani dovrebbe trattenersi a Cesena un paio di giorni per poi rientrare per il raduno.

Infine, l’assemblea di Lega serie B ha fissato la data della compilazione del calendario: mercoledì 10 luglio a La Spezia.

Andrea Baraghini