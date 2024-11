Cesena sul tappeto rosso. Esce ’Tornando a Est’: nelle sale dal 13 febbraio

Cesena torna al cinema. Il 13 febbraio 2025 in oltre 200 sale sparse su tutto il territorio nazionale, uscirà il film ‘Tornando a Est’, seguito dell’apprezzato ‘Est – dittatura last minute’. La firma è quella di ‘Stradedellest Produzioni’: i soci fondatori Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi sono gli autori e protagonisti della storia originale – con Rai Cinema, in associazione con Victoria Cinema di Modena e Davide Pedrazzini, con il sostegno della Emilia Romagna Film Commission e il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. "Il film - spiega Paganelli – realizzato con la regia di Antonio Pisu, verrà distribuito da Plaion Pictures, uno dei principali riferimenti a livello nazionale del settore, in grado di garantire ampia diffusione in tutta Italia. Ne siamo orgogliosi, perché un accordo di questo genere è testimonianza della qualità di un prodotto nel quale crediamo molto".

La lavorazione in post produzione è terminata da meno di una settimana ed è già pronto pure il trailer, che verrà diffuso il 10 dicembre e nel quale si vedranno anche immagini dedicate all’Orogel Stadium Dino Manuzzi e all’Ippodromo. La storia, che torna a raccontare le vicissitudini degli amici Rice, Pago e Bibi interpretati da Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini, prende in effetti il via a Cesena, città alla quale sono dedicate molte riprese, realizzate nel corso del mese di giugno. Il film verrà presentato anche al Festival di Sorrento, in programma tra il 2 e il 5 dicembre, evento che coinvolgerà oltre 1.200 addetti ai lavori.

Luca Ravaglia