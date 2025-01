Cesena, Van Hooijdonk ai saluti. Va in Olanda, accordo ad un passo

Ripresi ieri gli allenamenti, dopo il riposo concesso lunedì, in occasione della festività dell’Epifania, da Michele Mignani. Cinque giorni, ora, per preparare un match, quello di domenica all’Orogel Stadium Manuzzi, contro il Cittadella, che ha il risultato obbligato o quasi. Dopo il dicembre nero con cinque sconfitte su sei incontri di campionato, a cui si è aggiunto il tracollo di Bergamo in Coppa Italia, serve assolutamente la vittoria per rimettere in careggiata la classifica e ritrovare morale e autostima. Nel primo match del 2025 il Cavalluccio ritrova il suo bomber, Cristian Shpendi, che ieri ha svolto tutto l’allenamento insieme ai compagni, il recupero dall’infortunio può considerarsi completato, occorrerà verificare però la tenuta fisica dopo un mese di stop. Ricordiamo che il centravanti italo albanese ha saltato le gare, tutte perse e senza segnare nemmeno una rete, contro Juve Stabia, Cremonese e Carrarese per uno stiramento alla gamba rimediato nell’ultimo match vinto contro il Cosenza in casa il 14 dicembre.

Non sarà sicuramente tra i convocati per la gara contro i veneti Sydney van Hooijdonk, la sua esperienza in Romagna ha infatti le ore contate. Con il padre Pierre, che cura direttamente gli interessi del figlio, ed il procuratore De Marchi si sta da giorni parlando della rescissione del contratto firmato in estate e con scadenza giugno 2026, ma nelle ultime ore si sarebbe aperta anche una trattativa per la cessione diretta con un club olandese. Si sta definendo l’accordo ed entro oggi è attesa la firma. Il Cesena a questo punto può stringere per l’attaccante destinato a fare da spalla, o eventualmente, da alternativa a Cristian Shpendi. Mirino su Antonino La Gumina della Sampdoria, poi sul taccuino del ds Fabio Artico ci sarebbero anche la punta della Cremonese Marco Nasti, classe 2001, dodici presenze e due reti quest’anno con la casacca grigiorossa, ed Ettore Gliozzi, classe 1995, 10 presenze e un gol con la maglia del Modena, finito prima nel mirino del Sudtirol, trattativa però sfumata, ed ora anche obiettivo della Salernitana. Nel caso, quello di Gliozzi, sarebbe un ritornò in riva al Savio dopo le otto presenze, senza nessuna rete, della stagione 2017/2018 funestata anche da un serio infortunio al ginocchio.

Oltre ad un attaccante, dal mercato di riparazione dovrebbe arrivare anche un centrocampista di quantità capace di dare più fisicità al reparto e forse un difensore. Tornando alle uscite, dopo l’addio di Hraiech Saber finito al Trapani, oggi dovrebbe essere definita anche la partenza, in prestito, di Matteo Piacentini che sembrava essere destinato alla Triestina, ma nelle ultime ore è stato tentato anche dalle avances del Vicenza che ha messo gli occhi su di lui.

Andrea Baraghini